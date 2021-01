Grote verandering? “Bahrein vervangt Melbourne als seizoensopener voor WK F1”

Het Formule 1-seizoen zal dit jaar volgens verschillende media niet zoals de traditie het voorschrijft in Melbourne beginnen maar wel in Bahrein. Diverse bronnen melden dat de quarantainevoorschriften in Australië, die eerder al voor een verschuiving van de Australian Open naar februari zorgden, ook de F1-race in Melbourne zullen treffen.

Het F1-seizoen start in principe op 21 maart in de Australische stad, maar volgens onder meer autosport.com kijkt de organisatie uit naar een datum later op het seizoen.

De wedstrijd in Bahrein staat op 28 maart geprogrammeerd.

Binnen het F1-bestuur houdt iedereen de lippen voorlopig stijf op elkaar.