Het afgelopen weekend was er ongerustheid over een besmettelijkere variant van het coronavirus, die mogelijk tot uitbraken geleid heeft in de Kempen. Wat is er aan de hand?

In Duffel, Lier en Wuustwezel, drie gemeenten in de Antwerpse Kempen, gaan de coronacijfers in stijgende lijn – terwijl de trend in Vlaanderen dalend is. ‘Een eventuele variant zou een verklaring kunnen ...