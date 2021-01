Bubbel voor Ronnie O’Sullivan en co: Masters snooker verhuist van Londen naar Milton Keynes

Het Masters snookertoernooi dat zondag van start gaat en met zijn 725.000 pond het hoogst gedoteerde invitatietoernooi van het seizoen is, zal niet doorgaan in het Londense Alexandra Palace maar wel in de Marshall Arena in het Engelse Milton Keynes, waar vorig jaar ook al een aantal toernooien plaatsvond.

De WST (World Snooker Tour) had gepland om het prestigieuze evenement, waar enkel de top 16 van de wereld aan deelneemt, te organiseren in het Londense Alexandra Palace, de thuisbasis sinds 2011. Door de huidige Covid-19 beperkingen is er besloten het toernooi te laten plaatsvinden in de Marshall Arena in het Engelse Milton Keynes. De Masters zullen doorgaan zonder publiek, in een ‘bubbel’ omgeving en achter gesloten deuren.

Alle spelers zullen de dag voor hun eerste wedstrijd worden getest en zullen in de bubbel blijven zolang ze aan het toernooi deelnemen. Ook alle officials en medewerkers zullen binnen de bubbel blijven, volgens de strikte isolatie maatregels, hygiëne en sociale afstand.

Het Masters toernooi, dat in 1975 voor de eerste keer op de kalender stond, is een van de drie Triple Crown toernooien en kent een rijke geschiedenis.