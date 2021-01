Een aantal leerlingen zijn vandaag niet aanwezig op school omdat ze in quarantaine zitten na een buitenlandse reis. Directies van verschillende scholen(groepen) maken zich sterk dat de meeste leerlingen en leerkrachten de quarantaineregels netjes opvolgen.

‘Hoe was jullie kerstvakantie? En wie is er op reis geweest in het buitenland?’ Het zullen ongetwijfeld veel gehoorde vragen zijn die de leerkrachten vanochtend aan hun klas stelden. Nu de regering besliste ...