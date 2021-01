Nederlands crosstalent Fem van Empel (18) krijgt profcontract bij Pauwels Sauzen-Bingoal: “Veel potentieel”

De 18-jarige Nederlandse veldrijdster Fem van Empel heeft een tweejarig profcontract bij Pauwels Sauzen-Bingoal ondertekend. Dat heeft het team maandag gemeld. In de overeenkomst is een optie voor een derde jaar opgenomen.

Van Empel groeide de voorbije maanden uit tot revelatie van dit veldritseizoen. Met haar vierde plaats in de wereldbekermanche van Dendermonde was ze recent de jongste veldrijdster in de top vier van een wereldbekerveldrit sinds Marianne Vos in 2004. De Nederlandse, die tot een jaar geleden nog voetbalde, behaalde daarnaast onder meer nog plaatsen in de top vijf in de crossen in Kortrijk en Baal. Sinds 1 oktober reed ze al als belofte voor Pauwels Sauzen-Bingoal, vanaf nu wordt ze dus prof.

“Ik was eigenlijk al blij verrast dat ik sinds 1 oktober voor Pauwels Sauzen-Bingoal mocht crossen, en nu heb ik hetzelfde gevoel”, reageert Van Empel. “Er lijkt maar geen einde aan het goede nieuws te komen. Na drie maanden binnen deze ploeg al een profcontract, dat is een beloning voor een goed seizoen. Ondanks mijn mindere startpositie had ik al bewezen dat ik van achterin een cross naar voor kon rijden, maar toch was die vierde plek in Dendermonde een verrassing. Maar in Baal deed ik het weer, en ook in Hulst bewees ik na een slechte start dat de conditie goed is. Dit contract geeft alleen maar extra motivatie voor de toekomst.”

Ook teammanager Jurgen Mettepenningen kijkt uit naar de verdere samenwerking met de Nederlandse. “Fem is enorm gedreven en leergierig. Ze leert zeer snel bij, en ze heeft de mentaliteit van een topsporter. Vergeet daarbij niet dat ze nog maar eerstejaarsbelofte is, en nog maar een jaar focust op het veldrijden. Toch komt ze nu al dicht bij podiumplaatsen in topcrossen. Ze beschikt dus over heel veel potentieel en lijkt op weg om op termijn mee te doen aan de absolute top.”