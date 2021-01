Sterling Books in Brussel sluit definitief de deuren

De Engelstalige boekenwinkel Sterling in het centrum van Brussel sluit volgende maand definitief de deuren. De eigenaars wijzen als reden naar het moeilijke jaar dat we achter de rug hebben.

Sterling Books, de onafhankelijke boekenwinkel met Engelstalig aanbod die in 1997 de deuren opende op de Wolvengracht in Brussel, houdt het definitief voor bekeken. ‘Wij zijn heel treurig jullie te moeten melden dat de beslissing genomen is om Sterling Books te sluiten’, zo kondigde de winkel aan op zijn Facebook-pagina.

‘Hoewel onze verkoop de afgelopen maanden goed was, heeft dit moeilijke jaar met daarin de lockdown in het voorjaar en de annulering van de Antwerpse boekenbeurs onze eigenaars doen beslissen om de deuren te sluiten. Omdat er geen andere oplossing is, sluiten we definitief vanaf 7 februari.’

De komende weken worden de resterende boeken verkocht aan de helft van de prijs.