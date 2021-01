Belg of niet: iedereen wordt gevaccineerd

De vraag speelde bij gemengde koppels in het land: krijgen Nederlanders of Fransen die hier wonen ook hun vaccin in België? Ze mogen gerust zijn, de overheid zal iedereen die hier legaal verblijft vaccineren en ze zullen net als de rest van de bevolking hun eigen portemonnee niet moeten opentrekken.

Met 1,4 miljoen zijn ze, de mensen zonder Belgische nationaliteit die in ons land wonen. Bijna 619.000 van hen wonen in Vlaanderen. Nu de vaccinatiecampagne op het punt staat om echt van start te gaan, dringt de vraag zich op of zij ook zoals de Belgen hun vaccin zullen krijgen van de overheid.

Op het wekelijkse persmoment van de Taskforce Vaccinatie konden de experts al meegeven dat buitenlandse werknemers in de zorg al zeker hun dosis zouden krijgen om hun job naar behoren te doen. Wat met de rest van de bevolking zou gebeuren, lieten ze in het midden.

Nodig voor groepsimmuniteit

Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is wel formeel . “Iedereen die legaal in België verblijft en van wie we dus gegevens hebben, zal gevaccineerd worden”, klinkt het. “Bij een infectieziekte kan je uiteraard geen onderscheid maken op basis van nationaliteit of statuut.” Anders riskeer je dat de vaccinatiegraad van 70 procent van de bevolking niet wordt gehaald, het nodige niveau om die zo belangrijke groepsimmuniteit eindelijk vast te krijgen en weer naar een normaal leven te kunnen terugkeren.

De overheid zal ook geen onderscheid maken tussen Belgen en niet-Belgen als het gaat over de betaling van de vaccins. Iedereen krijgt een oproepingsbrief en iedereen die dat wil, kan gratis zijn of haar vaccin krijgen. Op Europees vlak is volop overleg aan de gang over de factuur. De grote meerderheid van de mensen zonder Belgische nationaliteit die hier wonen, zijn Europees staatsburger. Met kop en schouders steken de Nederlanders daarbovenuit. In Vlaanderen gaat het om 394.841 mensen van de 619.000.

Iets meer dan 200.000 zijn dus geen Europees staatsburger, maar zijn hier wel gedomicilieerd. Ook voor hen geldt de gebruikelijke procedure. Net als voor mensen die hier asiel aangevraagd hebben, al gaat dat om een zeer kleine minderheid.

Ook in de volgorde van vaccineren wordt geen onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit. De niet-Belgen in woon-zorgcentra horen samen met hun Belgische medebewoners bij de eerste groep die wordt ingeënt.