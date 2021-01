STVV in beroep tegen schorsing voor Caufriez, dinsdag ook uitspraak van beroep Club Brugge voor Vanaken

STVV heeft beroep aangetekend tegen de vier speeldagen schorsing die opgelegd waren aan Maximiliano Caufriez. Dat bevestigde de KBVB maandag. De verdediger van de Kanaries zal zich dinsdag voor de Disciplinaire Raad nogmaals verantwoorden met het oog op strafvermindering.

Caufriez kreeg vorige week een schorsing van vier speeldagen en 3.000 euro boete opgelegd. Die sanctie is het gevolg van zijn rode kaart tegen Standard. In het begin van de tweede helft op Sclessin ging Caufriez stevig in duel met Gavory. De STVV-verdediger onderschepte een hoge bal, maar ging te driest in en plantte zo zijn studs op de knie van zijn Franse opponent. Scheidsrechter Lothar D’Hondt duwde hem de rode kaart onder de neus. Daarvoor werd hij drie wedstrijden geschorst.

Caufriez werd begin dit seizoen - toen nog als speler van Waasland-Beveren - al vier speeldagen (waarvan één met uitstel) geschorst wegens slaan naar OHL-verdediger Kotysch. Die voorwaardelijke speeldag stond nog open en werd vorige week tot uitvoering gebracht, waardoor de verdediger dus in totaal vier speeldagen geschorst is.

STVV tekende echter beroep aan en verschijnt dinsdag om 12.30 uur voor de Disciplinaire Raad. Eerder besliste ook Club Brugge de schorsing voor Hans Vanaken aan te vechten. De Gouden Schoen houdt zijn pleidooi om 12u30 en hoopt zijn schorsing van vier speeldagen te kunnen verminderen.