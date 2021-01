Wikileaks-oprichter Assange kan niet worden uitgeleverd aan Amerika

Wikileaks-oprichter Julian Assange kan niet worden uitgewezen naar de Verenigde Staten, zo heeft een Britse rechter maandag beslist. In de VS kijkt hij aan tegen een celstraf van 175 jaar.

De 49-jarige Assange wordt in de VS aangeklaagd voor achttien inbreuken tegen de Espionage Act van 1917 voor zijn vermeende medewerking aan ­hacking bij de documenten over de Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan die in 2010 werden onthuld door Wikileaks. Daardoor hangt de Australische klokkenluider in de VS een gevangenisstraf van 175 jaar in een zwaar beveiligde ­instelling boven het hoofd.

De advocaten van Assange beweerden maandag in een Londense rechtbank dat de vraag tot uitlevering politiek gemotiveerd was, aangevuurd door huidig president Donald Trump, en dat een mogelijke uitwijzing een bedreiging vormde voor de persvrijheid. Die argumenten werden weerlegd door rechter Vanessa Baraitser, maar zij weigerde alsnog de uitlevering van Assange, uit vrees dat de klokkenluider anders zelfmoord zou plegen, zo meldt persagentschap Reuters.

Commentatoren in Britse media hadden verwacht dat het uitwijzingsbevel voor Assange zou worden goedgekeurd, omdat Britse rechtbanken zelden een Amerikaanse aanvraag weigeren, maar dat is dus niet gebeurd. De dreiging is nog niet helemaal van de baan voor Assange, want de tegenpartij gaat in beroep tegen de uitspraak.

Assange zit in het Verenigd Koninkrijk een celstraf van vijftig weken uit vanwege het schenden van de regels rond zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling in 2012. Toen nam hij zijn toevlucht tot de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij deed dit om een uitlevering aan Zweden te vermijden in het kader van een onderzoek rond een uit 2010 daterende verdenking van verkrachting. Maar de ambassade zette Assange in april aan de deur, nadat de relatie met de regering in Quito ernstig verzuurd was geraakt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en via www.zelfmoord1813.be.