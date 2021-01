Vandenbroucke: ‘Verwacht nog geen versoepelingen’

Vrijdag komt het Overlegcomité ­samen om de huidige coronamaatregelen te beoordelen, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) waarschuwt alvast dat we geen versoepeling moeten verwachten.

De minister erkende maandagochtend bij La matinale op Bel RTL dat de indicatoren van de epidemie ‘de goede richting uitgaan’ en hij bedankte de bevolking voor dat ‘excellente resultaat’, maar er zijn volgens hem nog te veel besmettingen om het vrijdag al te kunnen hebben over versoepelingen.

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) had zondag al aangegeven dat we niet moeten hopen op snelle versoepelingen. ‘Geef ons nog een paar dagen, misschien een week, om naar de cijfers te kijken’, zei hij bij VTM. Het is vooral uitkijken naar de impact van eventuele onderrapportering tijdens de vakantie, de opening van de scholen en de terugkerende reizigers.

Als eerste versoepeling wordt gekeken naar de contactberoepen. ‘Wil u terug naar de kapper, hou u dan aan de regels’, zei De Croo in De Zondag.

Zaterdag heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met de onderwijspartners de coronamaatregelen op school geëvalueerd. Voorlopig komen er geen extra of andere veiligheidsmaatregelen. De experts van de Gems werken wel een plan B uit, voor het geval dat de situatie zou verslechteren. Dat plan is er voor de ‘brede samenleving’ en beperkt zich dus niet enkel tot het onderwijs.