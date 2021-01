Baas van Dortmund-Belgen is het beu: “Wedstrijden achter gesloten deuren maken mij meer en meer depressief”

Hans-Joachim Watzke, de CEO van de Duitse topclub Borussia Dortmund, heeft het steeds moeilijker met de lege tribunes in de Bundesliga. De baas van onder meer Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard aanvaardt dat er door de coronacrisis achter gesloten deuren wordt gespeeld, maar vindt dat het voetbal zijn ziel verliest.

“De sfeer maakt mij elke maand meer en meer depressief”, zegt hij maandag in Kicker. “Nu zit je daar in die steriele omgeving. Met afstand, met maskers. Verschrikkelijk.”

Toen de coronacijfers enkele maanden geleden de goede kant opgingen, mocht er opnieuw een beperkt aantal fans de matchen bijwonen. Maar vandaag zijn de stadions voor hen weer verboden terrein.

“Toen we zo’n 10.000 toeschouwers in het stadion hadden tegen Gladbach en Freiburg, had ik van pure vreugde tranen in de ogen, en velen met mij”, aldus Watzke.

De CEO van Dortmund vreest dat de economische gevolgen van de pandemie zich zullen laten voelen, maar is wel tevreden dat er toch tv-inkomsten zijn en de fans de matchen kunnen volgen via het scherm. “De kijkcijfers maken meer en meer duidelijk dat het voetbal de mensen minstens een beetje afleiding en vreugde schenkt in deze moeilijke tijden”, voegde hij eraan toe.