Een doldwaze mix van briljant basketbal: getergde Stephen Curry scoort 62 (!) punten in NBA

Stephen Curry knoopt na een seizoen vol blessureleed opnieuw aan met zijn oude niveau. De 32-jarige basketvedette scoorde zondag 62 punten voor Golden State in de thuiswedstrijd tegen Portland, een persoonlijk record voor de tweevoudige MVP in de NBA.

De Warriors wonnen met 137-122 van de Portland Trail Blazers, de ploeg van Damian Lillard. Curry lukte 18 op 31 schotpogingen (waarvan 8 op 16 driepunters) en 18 op 19 vrijworpen.

De 31-jarige Curry won met Golden State de titels in 2015, 2017 en 2018. In 2019 verloren de Warriors nog de NBA-finale van Toronto, maar sindsdien is het zwoegen voor de ploeg uit San Francisco door zware blessures voor Curry en ‘Splash Brother’ Klay Thompson. Ook het vertrek van Kevin Durant naar Brooklyn hielp niet.

Maar Curry staat er nu weer helemaal. Vorige week toonde hij op training zijn vorm door 105 driepunters op een rij binnen te gooien. “Ik houd zo van dit spelletje”, triomfeerde Curry na de wedstrijd. “Ik ben niet snel van mijn melk en ben vrij zeker van mezelf. Niks dat gezegd wordt, zal daar iets aan veranderen. Mijn vuur hoeft niet aangewakkerd te worden, dat is er gewoon.”

De laatste Warrior die meer dan 62 punten maakte, was Rick Barry in 1974 met 64 stuks. Klay Thompson kwam in 2016 tot 60 punten. De man met de meeste punten in een wedstrijd is Wilt Chamberlanin, die in 1962 100 punten scoorde. Kobe Bryant scoorde er ooit 81 en dat is goed voor de tweede stek. Het persoonlijk record van Michael Jordan is 69 punten in 1990. ‘His Airness’ staat daarmee op de twaalfde plaats.

Curry (links) en Lillard: respect tussen toppers. Foto: AP

Ook Curry’s ploegmaats waren onder de indruk. “Het was gewoon gek”, aldus James Wiseman. “Het deed me denken aan NBA2K (videogame, red.) waar ik altijd met Curry speelde en vaak 60 punten scoorde. Nu zag ik het gewoon in het echte leven, fenomenaal. Hij is een legende.”

“Ik wilde hem er met nog dertig seconden te gaan afhalen zodat de 42 mensen in de tribunes hem een staande ovatie konden geven”, lachte trainer Steve Kerr. “Dit zijn geen gemakkelijke wedstrijden want normaal spelen we voor luidruchtige fans. En het is overal hetzelfde, thuis en op verplaatsing. Ik voel me best ongelukkig daarover, maar ook dankbaar dat we kunnen spelen.”