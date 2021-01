Koning Albert geeft zeldzaam tv-interview over zijn grootmoeder

Koning Albert heeft een zeldzaam interview gedaan voor de Franse televisie. En dit keer zal er geen heibel van komen met koning Filip.

Koning Albert kwam midden 2014 in aanvaring met Filip, toen hij een groot tv-interview over zijn leven had toegestaan aan de Franstalige commerciële omroep RTL-TVi. Hij had zijn zoon en opvolger niet ingelicht over zijn plannen. Dat was in strijd met de communicatiestrategie van het koninklijk paleis.

Dit keer was het Filip zélf die zijn 86-jarige vader heeft gevraagd mee te werken aan de documentaire voor tv-zender France 3. Die zenden volgende maandag een documentaire over koningin Elisabeth (1876-1965) uit. Dat was de echtgenote van koning Albert I en grootmoeder van koning Albert II. Ze was dol op beeldhouwen en klassieke muziek en stond aan de wieg van de Koningin Elisabethwedstrijd.

‘Albert was ontroerd toen hij vertelde over zijn grootmoeder, die voor hem zorgde als een moeder’, vertelt programmamaker Stéphane Bern in het tijdschrift Le Soir Mag. Zijn eigen moeder, koningin Astrid, verongelukte toen hij nog maar één jaar was. Albert getuigt hoe Elisabeth haar kleinkinderen probeerde te vormen tot muzikanten. ‘Als ik viool speelde, liep iedereen de kamer uit. Ik klonk meer als een valse kat.’

Het interview werd in mei gedraaid tijdens de versoepelingen na de eerste lockdown. Koning Filip stelde het kasteel van Laken, waar hij woont, ter beschikking voor de opnames. ‘We ontmoetten geregeld de kinderen van de koning, die thuis afstandsonderwijs volgden, terwijl hun ouders in videoconferenties zaten’, vertelt Bern. ‘Koningin Paola volgde het interview achter de camera’s – ze was er om koning Albert te ondersteunen.’