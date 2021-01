Muzikanten Thibault Christiaensen en Jan Paternoster gaan presenteren bij Studio Brussel

Nieuw jaar, nieuwe stemmen bij Studio Brussel: Thibault Christiaensen in de ochtend en Gloria Monserez in de avond. Ook muzikanten Charlotte Adigéry en Jan Paternoster maken hun opwachting.

Michèle Cuvelier presenteert niet langer alleen het ochtendblok tussen 6 en 9 uur. Ze krijgt voortaan het gezelschap van muzikant Thibault Christiaensen, bekend van Equal Idiots.

‘Ik kijk er vreemd genoeg enorm naar uit om mijn bioritme en niet-werkende schildklier op de proef te stellen en Michèle te mogen vergezellen in het ochtendblok. Dat zal inclusief liters koffie en kilo’s prut in de ogen zijn’, zegt de zanger-gitarist, die eerder op StuBru te horen was in Rock & Ros.

Ook laat op de avond maakt een nieuwe stem haar opwachting. Ketnet-wrapster Gloria Monserez is van maandag tot en met donderdag te horen tussen 21 uur en middernacht. Samen met Sander Vandenhende loodst ze de luisteraars door de laatste uren van de dag.

Op zondagavond zijn er twee nieuwe selectors. De Gentse muzikante Charlotte Adigéry deelt vanaf komende zondag twaalf weken lang haar favoriete muziek op Studio Brussel tussen 19 en 21 uur. Op paaszondag 4 april neemt Black Box Revelation-frontman Jan Paternoster het van haar over, tot eind juni.