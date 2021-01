Nieuwe werkweek begint koud en nat

Een zwakke storing bezorgt de eerste werkweek van het jaar een natte start, met op sommige plaatsen zelfs smeltende sneeuw. In de Ardennen valt er lichte sneeuw, zo meldt het KMI.

Het is maandag zwaarbewolkt met perioden van lichte neerslag. In de Ardennen valt er lichte sneeuw, in Laag- en Midden- België wordt eerder lichte regen of tijdelijk wat smeltende sneeuw verwacht. De maxima schommelen van -1 graad in de Hoge Venen, 2 graden in het centrum van het land tot 4 graden aan zee. Er waait een matige en aan de kust een vrij krachtige noordoostenwind.

Maandagavond en begin volgende nacht is er nog steeds kans op wat lichte winterse neerslag. Na middernacht wordt het overwegend droog. Het blijft zwaarbewolkt. De minima dalen naar waarden tussen -3 graden in de Ardennen en 3 graden aan zee. De noordoostenwind waait matig en aan de kust tijdelijk vrij krachtig.

Dinsdag is het overwegend zwaarbewolkt met weinig of geen opklaringen. Het blijft meestal droog, maar in de Ardennen kunnen er af en toe wat sneeuwvlokjes vallen en elders eventueel wat zeer lichte winterse neerslag. We halen maxima van -2 graden in de Hoge Venen tot 3 graden aan zee. Er waait een matige noordoostenwind.

Woensdag is het ten zuiden van Samber en Maas overwegend zwaarbewolkt met nu en dan wat lichte sneeuw. Elders verwachten we meestal ook bewolkt weer, maar blijft het, afgezien van een lokale winterse bui, vaak droog. Naar de avond toe neemt de kans op buien aan de kust toe. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en 3 graden aan zee. De matige noordoostenwind wordt in de loop van de dag zwak uit noordelijke of veranderlijke richtingen.