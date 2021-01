Minder dan 1.600 nieuwe besmettingen per dag

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft in België dalen. Ook de andere cijfers dalen verder. Er werd door de feestdagen en de kerstvakantie wel minder mensen getest. Dat blijkt woensdagochtend vroeg uit voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week vanaf 25 tot en met 31 december kwamen er per dag gemiddeld net geen 1.589 nieuwe besmettingen bij. Het gaat om een daling met 27 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen.

Er werden wel fors minder tests uitgevoerd. In dezelfde periode ging het om dagelijks gemiddeld 25.300 tests, 30 procent onder het gemiddelde van de week ervoor. Dat minder mensen zich laten testen heeft naar alle waarschijnlijkheid met de feestdagen te maken. Het positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, blijft wel stabiel op 7,2 procent wat slechts 0,2 procent lager ligt dan de week eerder.

De laatstbekende r-waarde dateert van 2 januari en lag toen op 0,94. Wanneer het getal opnieuw boven 1 komt, betekent dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet. Dat de r-waarde nu onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.

Daarnaast blijven er minder covid-19-patiënten in de ziekenhuizen belanden, hoewel het aantal ziekenhuisopnames minder snel daalt. Vanaf 28 december tot en met 3 januari waren er gemiddeld 145,6 opnames per dag, 9 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen.

Er werden ten opzichte van vorige week wel minder mensen ontslagen uit het ziekenhuis, waardoor het totaal aantal coronapatiënten met 3 procent is gestegen. Momenteel liggen 2.186 mensen met covid-19 in het ziekenhuis, van wie 467 (-3 procent) op de afdelingen intensieve zorg.

Ook het aantal nieuwe overlijdens blijft dalen. Vanaf 25 tot en met 31 december stierven dagelijks gemiddeld 68 mensen aan de gevolgen van covid-19, ruim een vijfde minder (-21,3 procent) dan in de voorgaande zeven dagen.

De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 650.011. Het totale dodental bedraagt 19.701.