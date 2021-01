Gelekt telefoongesprek toont hoe Trump resultaat in Georgia wil beïnvloeden

De krant Washington Post heeft een opname van een telefoongesprek tussen president Donald Trump en Brad Raffensperger, secretary of state van Georgia, bemachtigd. In het gepsrek dringt Turmp aan op een wijzinging van het verkiezingsresultaat in de staat.

Onverbloemd probeert de president Raffensperger, een Republikeinse partijgenoot en verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen in de staat Georgia, ertoe aan te zetten om ‘genoeg stemmen voor hem te vinden’ en het resultaat ‘opnieuw te berekenen’. Volgens de Washington Post deed Trump dit smekend, en dreigend met strafrechterlijke vervolging, op een gegeven moment waarschuwend dat Raffensperger een ‘groot risico’ nam.

Trump wilde dat de ambtenaar het resultaat nog eens zou onderzoeken ‘met mensen die antwoorden willen’. Na afloop bestempelde de president zijn onwrikbare partijgenoot als ‘onwetend’.

11.780 stemmen

Trump heeft in Georgia nipt verloren van zijn Democratische uitdager Joe Biden, met name met 11.779 stemmen.

De president zou dan op een bepaald moment hebben gezegd: ‘Kijk. Alles wat ik wil, is dit. Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, wat een meer is dan degene die ik heb. Want ik heb in de staat gewonnen en het is niet eerlijk mij zo de zege te ontnemen’.

Trump zou trouwens meermaals hebben gezegd: ‘Onmogelijk dat ik in Georgia heb verloren’. Waarbij hij ook zei met honderdduizenden stemmen te hebben gewonnen.

In Georgia zijn de stemmen twee keer herteld. Ondanks de beweringen van Trump zijn er ook geen aanwijzingen van fraude gevonden.

Raffensperger probeerde tijdens het gesprek zijn partijgenoot duidelijk te maken dat hij zich baseert op doorprikte samenzweringstheorieën, dat hij steunt op verkeerde gegevens en dat de zege van Biden eerlijk en juist is. ‘Wij geloven dat onze tellingen kloppen’, zei de secretary of state ook, eraan toevoegend dat de resultaten ook bij rechtbanken staande zijn gebleven.

Trump vertelde Raffensperger ook dat, als hij niets deed, dit een schaduw kan werpen op de kansen van de twee Republikeinen die woensdag tijdens een tweede ronde hun Senaatszetel verdedigen. De president zei maandag op een verkiezingsmeeting in Georgia de fraude te zullen aankaarten.

Volgens de Post rijzen er bij verkiezingsexperten vragen over de legaliteit van het telefoontje.