Controles leiden tot lange wachtrijen in aankomsthal op Brussels Airport

De federale politie controleert alle aankomende passagiers op Brussels Airport om te zien of ze hun Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Dat leidde zondagavond tot lange rijen wachtenden. En tot veel ongenoegen bij de passagiers die zich lang niet allemaal aan de coronaregels hielden.

Zondagavond was het nog altijd erg druk op Brussels Airport. Honderden vakantiegangers kwamen nog terug met latere vluchten. En dat leidde soms tot chaos, zeggen reizigers die lang moesten aanschuiven in de aankomsthal.

‘Veel te dicht bij elkaar’, zei iemand op sociale media. ‘De politie kon er niets aan doen, zeiden ze. Te weinig personeel’, postte iemand anders.

Aankomst #zaventem #coronacontrole 19:04 massa op elkaar gepakt. Geen onderscheid naargelang de zone waaruit je komt. Totale chaos. ?@vrtnws? pic.twitter.com/ls9KN3kySB — Paul Groeninckx (@GroeninckxPaul) January 3, 2021

‘De federale politie controleert zoals aangekondigd alle aankomende reizigers om te zien of ze hun Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) wel hebben ingevuld. Dat zorgt op bepaalde momenten voor vertragingen’, zegt Ihsane Chioua Lekhli.

‘Maar het is niet de bedoeling dat mensen zo dicht bij elkaar gaan staan. We roepen iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en afstand te houden tijdens het aanschuiven’, zegt de woordvoerder van Brussels Airport.