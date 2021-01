Als ze van de VRT in Brussel niet naar Leuven hadden gebeld dat ze de politie zouden sturen, waren Tomas De Soete, Jan Delvaux en Jimmy Dewit nu nog bezig met de ‘Canvas popnacht’.

‘Ik was het gewoon geslagen te worden.’ Els Deceukelier, die ruim twee decennia de muze en de geliefde was van Jan Fabre, zei het terloops, alsof het de doodnormaalste zaak van de wereld was ...