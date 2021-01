Van der Poel imponeert opnieuw en wint nu ook in Hulst

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft met veel overmacht de wereldbekermanche veldrijden in het Nederlandse Hulst gewonnen. De wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding en had aan de streep een voorsprong van een anderhalve minuut op de nummer twee Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) , Tom Pidcock (Trinity Racing) werd derde.

Toon Aerts (Trek Baloise Lions) was het beste weg en bepaalde in de openingsfase het tempo. Halverwege de openingsronde nam Van der Poel over en joeg hij de snelheid nog wat meer de hoogte in. Het duo sloeg snel een kloofje op de tegenstand. Van Aert schoof na een moeilijke start op, maar verloor kort daarna een handvol seconden na een slechte fietswissel.

Op dat moment was Van der Poel echter al losgeslagen. Met enkele imposante pedaalstoten knalde hij Aerts uit het wiel, die meteen zes seconden aangesmeerd kreeg. Bij de achtervolgers vlamde Van Aert dan weer voorbij Vanthourenhout op zoek naar Aerts en Van der Poel.

Maar de vogel was al gaan vliegen. Bij het ingaan van de derde ronde bedroeg de voorsprong van Van der Poel met de klap twintig seconden. In de achtergrond leek ook Van Aert nu de goede tred gevonden te hebben. De leider in de wereldbeker reed het gat op Aerts vlot toe met Vantourenhout in zijn zog en leek door te stomen, maar na een technische fout was hij opnieuw op achtervolgen aangewezen. Dit keer kreeg hij Pidcock mee in zijn zoektocht naar de twee achtervolgers.

Opgave Iserbyt

Het is daar waar we de actie moesten gaan zoeken, want Van der Poel soleerde ‘rustig’ verder. Voor de zege was het eigenlijk nooit echt spannend, maar voor plek twee des te meer. Vantourenhout ging er na een foutje van Aerts alleen van door, maar Van Aert en Pidcock kwamen terug tot op het wiel. Al was dat halfweg cross wel al op een minuut van de wereldkampioen. Ondertussen waren we onderweg ook al Eli Iserbyt kwijtgeraakt. De West-Vlaamse springveer kwam vroeg in de race ten val en gaf er uiteindelijk de brui aan.

Terwijl de voorsprong van Van der Poel bleef groeien, streed het trio Pidcock - Vanthourenhout - Van Aert voor de twee resterende podiumplaatsen. Aerts leek zijn vroege inspanningen te moeten bekopen en kon de oversteek naar het drietal niet meer maken. Ook Vanthourenhout moest er bij een tempoversnelling van Van Aert af en verloor snel veel terrein. De namen voor het podium waren dus beslist. De enige vraag die nu restte was wie uiteindelijk op het tweede schavotje mocht plaatsnemen.

Tweede adem Van Aert

Van Aert leek opnieuw een beter ritme gevonden te hebben en zette Pidcock onder druk. De jonge Brit maakte enkele foutjes, maar breken deed hij aanvankelijk niet. Al was het uitstel van executie, want net voor het ingaan van de slotronde kon Van Aert zich dan toch losrukken.

Van der Poel won opnieuw met veel overmacht de wereldbekercross en wint zo drie crossen op drie dagen in 2021. Van Aert werd op meer dan anderhalve minuut tweede. Pidcock nog eens een halve minuut later derde.