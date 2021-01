Lege autobatterij na vakantie? ‘Vermijd het gebruik van startkabels’

De eerste dag na de kerstvakantie wordt er een met vriesweer. Pechverhelpers verwachten veel lege accu’s, maar waarschuwen ook voor het gebruik van startkabels. Bij fout gebruik kunnen die schade aan de elektronica van nieuwe wagens veroorzaken.

Temperaturen rond het vriespunt en auto’s die lang hebben stilgestaan: pechverhelpers verwachten op de eerste dag na de kerstvakantie veel lege accu’s. ‘Door het coronavirus rijden we over het algemeen ook minder en leggen we kleinere afstanden af. Daardoor krijgen autobatterijen niet meer de kans om zich volledig op te laden’, zegt Maarten Matienko van mobiliteitsorganisatie VAB.

Tijdens de eerste lockdown kreeg VAB al te maken met een sterke stijging van het aantal batterijproblemen (van 1 op 3 pechgevallen naar 6 op 10 pechgevallen). ‘Dat was vooral het gevolg van de langere stilstand van de wagens. Maar toen liep de winter al stilaan naar zijn einde. Nu zitten we in putje winter.’

De wagen binnen parkeren is nog altijd de beste remedie tegen een platte batterij. Als die het toch begeeft, raadt VAB het gebruik van startkabels af. ‘Niet alle elektronica in de hedendaagse wagens is opgewassen tegen de plotse stroomstoot die startkabels uitlokken. Bij foutief gebruik kunnen de startkabels extra schade toebrengen aan de elektronica. Schade die niet verzekerd is’, zegt Matienko.

Volgens de mobiliteitsorganisatie worden startkabels vandaag veel minder gebruikt dan vroeger, omdat veel mensen een pechbijstandsverzekering hebben. ‘De wegenwacht gebruikt boosters om de wagen weer te starten. Bovendien zijn ze technisch onderlegd om te vermijden dat een stroomstoot schade aan de wagen geeft.’