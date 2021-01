Om te controleren of terugkerende reizigers de quarantaineregels naleven, zet de stad Oostende coronacoaches in. ‘Die aanpak werkt’, zegt schepen van welzijn Natacha Waldmann (Groen). ‘Maar honderd procent waterdicht is ons systeem niet: wie van slechte wil is en quarantaine weigert, glipt door de mazen van het net.’

In de strijd tegen het coronavirus zet de stad Oostende sinds augustus covid-coaches in, een aanpak die inmiddels ook wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. ‘De covid-coaches zorgen in de eerste plaats voor telefonische begeleiding nadat mensen positief hebben getest op corona’, zegt schepen van welzijn Natacha Waldmann (Groen). ‘In zo’n gesprek lichten ze nog eens alle maatregelen toe en polsen ze of er bepaalde praktische of psychologische ondersteuning nodig is. Soms bestaat die ondersteuning uit één telefoontje, soms wordt er een langer traject opgezet om bijvoorbeeld te helpen met boodschappen doen.’

Naast die ondersteunende rol moeten de covidcoaches in Oostende ook controleren of de quarantaineplicht wordt nageleefd. ‘Als een arts of hulpverlener bezorgd is over het naleven van de quarantaineregels, kunnen ze dat melden aan onze coaches’, zegt Sara Vandekerckhove, die de de werking in Oostende coördineert. ‘In de eerste plaats belt de coach de inwoner op. Bij onwil of onbegrip gaan we op huisbezoek. In uiterste nood kunnen we de politie inschakelen. Dat is tot hiertoe nog niet nodig geweest. Door het belang ervan uit te leggen en opnieuw uit te leggen, merken we dat mensen de quarantaineregels toch gaan respecteren.’

Geen zicht op terugkerende reizigers

Hoe weten lokale besturen wie de terugkerende reizigers zijn? ‘Dat is de grootste moeilijkheid’, zegt Natacha Waldmann. ‘Wij ontvangen geen passagierslijsten van reizigers en niemand weet wie er naar Zwitserland reed. We roepen de terugkeerders op om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast proberen we via de scholen ook terugkerende reizigers aan te sporen om de regels te respecteren en kinderen die op vakantie zijn geweest thuis te houden. Als de scholen vermoeden dat mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze dat ook weer melden aan de coronacoaches.’

En wat als iemand belt dat de buurman zich niet aan de quarantaineregels houdt? ‘Dan buigt ons covidteam zich over de zaak’, zegt Sara Vandekerckhove. ‘Dan bekijken we met verschillende zorgverleners hoe ernstig de situatie is en welke stappen we kunnen ondernemen.’

Gaat de deur van de Oostendenaars altijd open voor de coronacoach? ‘De meeste mensen zijn enthousiast als we hen contacteren’, zegt Sara Vandekerckhove. ‘Het gebeurt dat we negatieve reacties krijgen, maar dat is meestal omdat ze al een aantal keer zijn opgebeld door de centrale contactopsporing. Dan is het aan ons om goed uit te leggen waarom wij hen nog eens benaderen.’

Oostende telt op dit moment zes covidcoaches, vooral maatschappelijk werkers uit het Sociaal Huis die vanwege de corona-pandemie een andere opdracht hebben gekregen. Schepen Waldmann benadrukt nog dat in Oostende de besmettingscijfers een dalende trend vertonen. ‘Onze aanpak werkt. Maar honderd procent waterdicht is ons systeem niet: wie van slechte wil is en quarantaine weigert, glipt door de mazen van het net.’