Opnieuw Oranje boven: dit keer is Denise Betsema oppermachtig in Hulst

Denise Betsema heeft zondag het Nederlandse onderonsje gewonnen in de cross van Hulst, de voorlaatste wereldbekermanche van het seizoen. De 27-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal voerde aan de boorden van de Westerschelde een onewomenshow op. Lucinda Brand werd tweede op een minuut, maar is nu al wel zeker van de eindzege in de Wereldbeker.

“Het voelt een beetje zoals thuis met de dijkjes en de wind”, glunderde Betsema, die van Texel komt, achteraf. “Ik was echt in mijn element. Het is geweldig om hier zo te winnen. Dit motiveert me enorm, zeker met het oog op het WK. Met alle Nederlandse dames staan we dicht bij elkaar. Het zal een spannend wereldkampioenschap worden.”

