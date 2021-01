De Croo: ‘Zou perspectief willen geven, maar valse hoop is nog slechter’

De coronacijfers blijven dan wel in positieve richting evolueren, voor een versoepeling van de maatregelen is het nog te vroeg. Dat heeft premier Alexander De Croo zondag gezegd bij VTM Nieuws. ‘Ik zou perspectief willen geven, maar valse hoop geven zou nog slechter zijn.’

Het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft dalen, maar toch zijn er een paar ‘aandachtspunten’, zei De Croo. Hij noemde met name de Britse variant van het virus, ‘waar we voorzichtig mee moeten zijn en dat ook onder jonge mensen extra besmettelijk is’. Maar ook voor de impact van de reizigers die uit een rode zone terugkomen en van Kerstmis en Nieuwjaar moeten we waakzaam blijven, aldus De Croo.

Daarom wilde hij niet ingaan op vragen naar versoepelingen. ‘Als in de komende weken de cijfers in de goede richting blijven evolueren, is het logisch dat we over versoepelingen gaan spreken’, zei hij. ‘Geef ons nog een paar dagen, misschien een week, om naar de cijfers te kijken.’ Aanstaande vrijdag 8 januari staat alvast een nieuwe vergadering van het Overlegcomité gepland, waar ook de regio’s mee aanschuiven.

Wat de vaccinatiecampagne betreft, verdedigde De Croo de keuze om voorrang te geven aan de kwetsbaren. In Vlaanderen zouden tegen het einde van de maand alle bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd moeten zijn, daarna is het aan andere groepen, aldus de premier. Gevraagd naar de snelheid van vaccineren, klonk het dat dit gebeurt aan het tempo waarop de vaccins geproduceerd en ter beschikking gesteld worden. ‘Dit is een logistiek zeer complexe operatie, waarbij op termijn miljoenen mensen moeten worden gevaccineerd. Dit moet op een georganiseerde en veilige manier gebeuren, in de voor iedereen ideale omstandigheden.’