Kwart miljoen minder dagtoeristen aan kust tijdens kerstvakantie

De kust heeft dit jaar minder dagtoeristen en overnachtingen genoteerd dan vorig jaar tijdens de kerstvakantie. Dat blijkt zondag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer.

De kust telde in de voorbije kerstvakantie ongeveer 660.000 dagtoeristen. Vorig jaar waren dat er nog ongeveer 840.000. Zowel de coronacrisis als het slechte weer spelen een rol in die daling. Op dagen met goed weer, zakten toch tal van dagtoeristen af naar zee.

Ook het aantal overnachtingen is gedaald in vergelijking met vorig jaar. In totaal kwam het aantal overnachtingen dit jaar op 1,25 miljoen, tegenover 1,6 miljoen vorig jaar. Vooral de vakantiewoningen waren daarbij populair. De gemiddelde bezetting lag daar op 60 procent in de eerste week en op 75 à 85 procent in de tweede week. Hotels noteerden slechts een gemiddelde bezetting van 10 procent.

Voor de kerstvakantie werd ook opnieuw de druktebarometer geactiveerd, maar aan zee was er nergens een probleem.