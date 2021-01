Ten noorden van de stad Barcelona heeft de politie een illegale rave beëindigd in een afgelegen loods. Het feest ging van start op 31 december 2020 en zou volgens de organisatoren pas eindigen op maandag. De politie had de loods omsingeld en viel het gebouw op zaterdagmiddag binnen. De twee organisatoren werden opgepakt.

Eerder dit weekend werd een andere illegale rave stilgelegd in Frankrijk. Het feest begon op oudejaarsavond en trok naar schatting ruim 2.000 feestvierders. Pas in de nacht van vrijdag op zaterdag gingen de volumeknoppen dicht. Bekijk het in onderstaande video.