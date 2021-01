Bitcoin racet naar recordwaarde van 34.000 dollar

De waarde van de bitcoin, de belangrijkste digitale munt, is zondag gestegen naar meer dan 34.000 dollar. In december alleen al steeg de virtuele munt bijna 50 procent.

De cryptomunt steeg zondag 7,8 procent tot 34.182,75 dollar, om daarna weer onder de 34.000 dollar te zakken. In december ging de bitcoin voor het eerst door de grens van 20.000 dollar.

Het gaat erg snel voor de munt, die wordt gekenmerkt door forse schommelingen. Tijdens de coronacrisis kreeg de bitcoin een klap van 25 procent en zakte tot onder een waarde van 5.000 dollar, om daarna weer omhoog te schieten.

Bitcoin komt steeds vaker voor in de portefeuilles van institutionele beleggers, terwijl hij voorheen vaak enkel door speculanten en tech-fanaten werd gekocht. Ook klanten van betalingsdienstverlener PayPal in de VS kunnen al bitcoins bijhouden en verhandelen op hun account en zullen er binnenkort ook mee kunnen betalen. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta voor het grote publiek interessanter worden.

Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zoveel geld voorhanden, dat er ook steeds meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Tenslotte is er een groep mensen die verwacht dat bitcoins, net als goud, een goede investering zijn omdat die niet vatbaar zijn voor zaken als inflatie.

Een paar cent

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de munt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de cryptobubbel hard uiteen en verloren de munten snel aan waarde. Halverwege 2018 was de bitcoin nog zo’n 4.000 dollar waard.

Cryptomunten hadden jarenlang een louche imago. Omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze ook een geliefd instrument voor witwasacties door criminelen en andere malafide lieden.