Dodentol van aanslag in Niger loopt op tot meer dan 70

De dodentol van de gewapende aanval op twee dorpen in het West-Afrikaanse Niger is opgelopen tot meer dan 70. Er zijn bij de aanval ook zeker twintig mensen gewond geraakt, aldus de overheid.

Het doelwit van de dubbele aanslag waren de dorpen Tchombangou en Zaroumdareye, vlakbij de grens met Mali. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Alkache Alhada, waren de aanvaller jihadisten. Het zou om een vergeldingsactie gaan voor de dood van twee strijders die door dorpsbewoners om het leven gebracht waren. Plaatselijke jongeren hadden een zelfverdedigingsgroep opgericht, in een poging zich tegen de strijdende groeperingen te verdedigen.

In Niger en andere landen van de regio zijn ettelijke terreurorganisaties actief die trouw hebben gezworen aan Al-Qaeda of Islamitische Staat (IS). Samen met Mali, Mauritanië, Tsjaad en Burkina Faso maakt Niger deel uit van de G5-Sahel groep die terreurgroeperingen wil bekampen.

Bij de aanval van zaterdag zouden de daders op motoren vanuit Mali Niger binnengetrokken zijn. De Nigerese autoriteiten hebben na de aanval de achtervolging ingezet, zei minister Alhada.