Solden starten maandag met hogere kortingen dan normaal

De solden die maandag starten, zullen al meteen grotere kortingen dan normaal opleveren. ‘Er zullen mooie koopjes te doen zijn, en we verwachten dat het qua drukte zal meevallen’, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie, de organisatie van de zelfstandige modedetailhandel. Winkels roepen de overheid wel op dat winkelen per twee snel terug zou worden toegelaten.

Normaal gezien zou de soldenperiode meteen vandaag beginnen, maar dat is dus met een paar dagen uitgesteld. Toch zijn al wat koopjes te doen. ‘De koppelverkoop is in de sperperiode al mogelijk, al is ...