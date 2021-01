Kans op mist en rijmplekken

Er hangen zondagochtend lokaal mistbanken en er is kans op rijmplekken. Het blijft overwegend bevolkt. Zondagnacht en ook de dagen daarna is er kans op wat winterse neerslag, verwacht het KMI.

Vooral over het westen valt er zondag lokaal nog een bui. In de loop van de voormiddag blijft het zicht slecht in de Hoge Venen. Overdag wordt het veelal bewolkt met in de namiddag ten zuiden van Samber en Maas wat lichte sneeuw vanaf de Duitse grens en elders soms wat regen of smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen -­2 graden in de Hoge Venen, +3 graden in het centrum en +5 graden aan de kust. De noordoostenwind waait zwak tot matig en later meestal matig.

Zondagnacht blijft het overal zwaarbewolkt. In Hoog­-België blijft de kans op lichte sneeuw bestaan. Elders gaat het veelal om smeltende sneeuw. De minima dalen naar waarden tussen ­-3 en +3 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan de kust is de wind soms vrij krachtig.

Maandag blijft het zwaarbewolkt met wat regen of smeltende sneeuw. In de Ardennen valt de neerslag als sneeuw, vooral dan in de Hoge Venen waar een extra sneeuwlaag van enkele centimeters mogelijk is. De maxima schommelen van ­-2 graden in de Hoge Ardennen, rond +1 à +2 graden in het centrum tot +4 graden aan zee. Er waait een meestal matige en in de Ardennen een zwakke noordoostenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig.

Dinsdag blijft het overwegend droog. De dagen daarna kans op wat winterse neerslag.