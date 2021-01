Huizen van leiders Amerikaanse Congres gevandaliseerd

In de Verenigde Staten zijn de huizen van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, en de meerderheidsleider in de Senaat, de Republikein Mitch McConnell, gevandaliseerd. Dat schrijven Amerikaanse media zaterdag.

Aan het huis van Pelosi in San Francisco, in de staat Californië, werden vals bloed en een varkenskop achtergelaten, en was de garagepoort besmeurd met graffiti. In Louisville, in de staat Kentucky, waren dan weer zinnen als ‘Waar is mijn geld’ en ‘Fuck Mitch’ en ‘Mitch doodt de armen’ op de voorgevel verschenen.

Het vandalisme komt er na politiek gekibbel over coronasteun. Maandag keurde het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden een verhoging van steuncheques van 600 tot 2.000 dollar goed, maar de Republikeinen blokkeerden de maatregel in de Senaat, hoewel de Republikeinse president Donald Trump had aangedrongen op de verhoogde steun. Hij was aanvankelijk niet akkoord gegaan met het coronasteunpakket dat eerder in het Congres werd aanvaard, maar ondertekende uiteindelijk toch.

In een reactie veroordeelde McConnell het vandalisme. ‘Vandalisme en angstpolitiek hebben geen plaats in onze samenleving’, luidde het onder meer. Pelosi liet nog niet van zich horen.