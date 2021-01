Opnieuw twee Franse soldaten gedood in Mali

In een week tijd zijn vijf Franse militairen omgebracht in Mali. Zaterdag kwamen twee soldaten om.

Zaterdagochtend werden een 33-jarige sergeant en een 24-jarige korporaal gedood. ‘Hun voertuig was het doelwit van een aanval met een geïmproviseerd explosief tijdens een inlichtingenmissie in de regio Ménaka’, zo meldde het Elysée zaterdagavond.

Een derde militair raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Frans president Emmanuel Macron betuigde zijn medeleven met de families en de naasten van de slachtoffers.

Minder dan een week geleden kwamen tijdens een operatie in de regio Hombori nog drie Franse militairen om in gelijkaardige omstandigheden. Sinds 2013 zijn nu al 50 Franse soldaten gedood in de Sahel.