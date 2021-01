Zware aanslag in grensgebied van Niger

In het door terreur geteisterde westelijke Afrikaanse land Niger hebben gewapende jihadisten tientallen mensen gedood of verwond bij een aanval op twee dorpen.

De jihadisten vielen Tchombangou en Zaroumdareye, twee dorpen nabij de grens met Mali, aan. Daarbij werden volgens minister van Binnenlandse Zaken Alkache Alhada minstens 56 mensen gedood en meer dan twintig anderen gewond. Andere bronnen bij de veiligheidsdiensten melden aan Reuters dat er zeker 70 burgerdoden zijn gevallen.

De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, net als wie verantwoordelijk is.

Niger is één van de belangrijkste transitlanden voor Afrikaanse migranten die naar Europa willen.

In het land en andere landen van de regio zijn ettelijke terreurgroeperingen actief die trouw hebben gezworen aan Al Qaeda of Islamitische Staat (IS). Samen met Mali, Mauretanië, Tsjaad en Burkina Faso maakt Niger deel uit van de G5-Sahel, een landengroep die terreurgroeperingen wil bekampen.

Bovendien heeft de regering weinig controle over de uitgestrekte woestijngebieden. Daarvan profiteren niet alleen jihadistische groepen maar ook criminele netwerken.