Marc Reynebeau wil iets vertellen aan zijn naamgenoot Van Ranst

Omdat we nog één dag in feeststemming zijn, toasten we met Marc Reynebeau op het nieuwe jaar. Speciaal voor de gelegenheid heeft Marc een nieuwjaarsbrief geschreven aan zijn naamgenoot Van Ranst. Met de stille hoop dat we onze viroloog dit jaar iets minder gaan nodig hebben.

Maar als 2020 ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we elkaar veel meer nodig hebben dan we vermoed hadden toen dat jaar was begonnen. Het is alvast een idee dat we meenemen naar dit jaar.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Marc Reynebeau | Presentatie Lise Bonduelle | Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.