Controle reizigers: problemen op Brussels Airport verholpen, al 300 testen in Brussel-Zuid

Reizigers die terugkomen uit een rode zone moeten zich meteen laten testen. Op de nationale luchthaven waren er vandaag aanvankelijk problemen en ook in treinstation Brussel-Zuid was het druk.

Op Brussels Airport is de testcapaciteit de voorbije dagen verviervoudigd, tot 500 testen per uur. Maar bij de opstart zaterdag waren er wat problemen. Zo ontvingen niet alle passagiers een activatiecode om zich te laten testen.

Na afspraken tussen de luchthaven en het Riziv konden passagiers zich ook zonder activatiecode gratis laten testen, en vond een manuele registratie plaats. ‘Intussen zijn de problemen met de activatiecode achter de rug’, laat Brussels Airport-woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli weten.

De luchthaven van Zaventem krijgt zaterdag 7.000 aankomende passagiers over de vloer. Die moeten zich overigens niet allemaal laten testen bij hun terugkeer. Zo moeten niet-Belgen zich al voor vertrek laten testen, en is de test maar verplicht vanaf 12 jaar.

Door de strengere regels voor terugkeerders uit rode zones – verplichte quarantaine en een test bij terugkeer en op dag zeven – heeft ons land besloten meer testcapaciteit op strategische plaatsen, zoals Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi, in te zetten.

Maar ook in belangrijke stations met internationaal treinverkeer zijn testcentra uitgebouwd. In het nieuwe coronatestcentrum van Brussel-Zuid hebben zowat 300 mensen zaterdag, op de openingsdag, een test ondergaan. Dagelijks kunnen in het centrum 840 mensen terecht.

De komende dagen zullen ook in de treinstations Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins testcentra uitgebouwd worden.