Van der Poel verkiest Emiraten boven Omloop Het Nieuwsblad over

Mathieu van der Poel is van plan om het wegseizoen te beginnen in de UAE Tour. Dat is de achtdaagse WorldTour-ronde (21-27 februari) die zowel in de woestijn van Abu Dhabi als Dubai wordt gehouden, en vorig jaar als allereerste wedstrijd werd getroffen door het coronavirus en afgebroken werd. De Nederlander laat daardoor de Belgische openingskoersen schieten.

De UAE Tour wordt een première voor Van der Poel, die vorig jaar het seizoen in de Ronde van de Algarve begon en twee jaar geleden in de ondertussen door de pandemie afgelaste Tour of Antalya. Na het WK veldrijden in Oostende (31 januari) heeft hij dus nog een twintigtal dagen de tijd om de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding op het wegseizoen.

Door naar de Verenigde Arabische Emiraten uit te wijken en meteen voor een achtdaagse te kiezen, betekent dit ook dat de Ronde van Vlaanderen-winnaar niet te zien is in de Omloop Het Nieuwsblad (27 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari).

Van der Poels tweede koers wordt Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice, afhankelijk van het parcours dat op vandaag nog niet gekend is. In maart duikt Van der Poel dan op in Vlaanderen. Dwars door Vlaanderen – dat dit jaar op 31 maart valt – staat al op zijn programma. Twee jaar geleden won de kopman van Alpecin-Fenix in aankomstplaats Waregem zijn eerste WorldTour-wedstrijd.