België houdt volgens de taskforce vaccinatie voorlopig vast aan het toedienen van twee dosissen van het vaccin om de beste werking te krijgen, in plaats van zo veel mogelijk mensen al een eerste inenting te geven. Dat heeft vaccinoloog Pierre Van Damme gezegd op de wekelijkse persconferentie.

De testcampagne waarbij de afgelopen week in een aantal woonzorgcentra de bewoners werden gevaccineerd is vlot verlopen. Wat zijn de resultaten van de eerste vaccinatiecampagne in zeven woon-zorgcentra ...