Mauricio Pochettino is nieuwe coach van PSG

PSG heeft Mauricio Pochettino vandaag aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De Argentijnse ex-trainer van Tottenham was vrijdag al in de Franse hoofdstad om de deal af te ronden. Pochettino ondertekende een contract tot 30 juni 2022, met optie op een bijkomend seizoen.

Pochettino vierde oudejaarsavond nog met zijn gezin in Londen, waar hij nog steeds woont sinds zijn ontslag bij Tottenham in november 2019. Vrijdag arriveerde hij dan in Parijs om de laatste punten en komma’s in zijn contract te zetten. Vandaag is de Argentijn dan uiteindelijk voorgesteld als de nieuwe sportieve baas van PSG, dat op kerstavond Thomas Tuchel de laan uitstuurde. Zondag zal Pochettino waarschijnlijk zijn eerste training al leiden. Komende woensdag zit hij dan in de dug-out voor de uitwedstrijd in Saint-Etienne.

Pochettino is zelf een ex-speler van PSG. Hij verdiende zijn sporen als trainer vooral bij Tottenham, waar hij van medio 2014 tot november 2019 trainer was. Sinds zijn ontslag in Noord-Londen zat hij zonder werkgever.

‘Extreem gelukkig en vereerd’

De Argentijn ondertekende in de Franse hoofdstad een contract tot 30 juni 2022, met optie op een bijkomend seizoen. ‘Ik ben extreem gelukkig en vereerd dat ik de nieuwe trainer van PSG ben’, zegt hij in een eerste reactie op de clubwebsite. ‘Ik bedank het bestuur voor het vertrouwen. Deze club heeft steeds een speciale plaats in mijn hart ingenomen. Ik heb prachtige herinneringen aan onder meer de unieke sfeer in het Parc des Princes.’

Pochettino zegt ernaar uit te kijken om samen te werken met de spelers ‘die tot de meest getalenteerde ter wereld horen’. ‘Deze ploeg heeft een fantastisch potentieel en ik ga er met mijn staf alles aan doen om met PSG de best mogelijke resultaten in alle competities te halen.’

Het Qatarese bestuur rekent vooral op Pochettino om de club eindelijk een eindzege in de Champions League te bezorgen. Vorig seizoen verloren Neymar en co de finale van Bayern München. In de achtste finales is PSG gekoppeld aan Barcelona.