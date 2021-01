Gênant moment voor Bart De Wever tijdens video-interview: ‘Zit u in uw onderbroek?’

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet zich zaterdagochtend interviewen in het Radio 2-programma Goede voornemens 2021 via videochat. De burgemeester van Antwerpen hoopt dat hij zijn conditie op peil kan houden in 2021 en had het over de moeilijke tijd die zijn stad doormaakt door de coronacrisis. Maar toen viel de presentatoren iets op.

Bart De Wever werd geïnterviewd door Ruben Van Gucht en Kim Debrie over hoe hij de eindejaarsfeesten doorbracht en wat zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn.

De N-VA-topman had zich voor de gelegenheid uitgedost in ruitjeshemd, maar Debrie ontdekte dat het hemd niet in zijn broek zat. ‘Jij hebt een mooi hemdje aan, maar kan dat zijn dat je in je onderbroek zit?’

De N-VA-voorzitter werd verraden door de spiegel achter hem. ‘Verdorie, daar heb ik geen rekening mee gehouden’, aldus De Wever. ‘Bij deze begint het jaar met een bijzonder gênant moment.’