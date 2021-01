Rangers verslaan Celtic in Old Firm

De Rangers hebben zaterdag de klassieker in Schotland tegen Celtic met 1-0 gewonnen. Een eigen doelpunt van Callum McGregor in de 70e minuut besliste de Old Firm. Kort daarvoor vielen de bezoekers met tien na rood voor Nir Bitton.

De Rangers, in februari tegenstander van Antwerp in de 1/16e finales van de Europa League, doen met de zege een uitstekende zaak in de titelstrijd. Het verschil met eerste achtervolger Celtic bedraagt nu negentien punten. Celtic speelde wel drie matchen minder (19 tegen 22) dan de ploeg van coach Steven Gerrard.