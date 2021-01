Geen veranderingen in het onderwijs tot de krokusvakantie

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zat zaterdagmiddag samen met de onderwijspartners om de coronacrisis te evalueren. Voorlopig komen er geen extra of andere veiligheidsmaatregelen. De experts van de GEMS werken volgende week wel een plan B uit, indien de coronasituatie zou verslechteren.

In tegenstelling tot buurlanden Nederland en Duitsland, blijven de lagere en secundaire scholen na de kerstvakantie open. Dat was half december al afgeklopt en het onderwijsveld dat vanmiddag samenkwam, blijft bij die beslissing. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zat virtueel samen met onderwijsverstrekkers, vakbonden, CLB’s en experts om de coronacrisis in het onderwijs te evalueren.

De huidige veiligheidsmaatregelen binnen het onderwijs blijven tot de krokusvakantie van kracht. Dat betekent deeltijds afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs. Leerlingen vanaf het derde middelbaar zullen dus ook na de kerstvakantie week om week verwacht worden op school. Alle andere leerlingen kunnen elke dag naar school gaan.

Toch blijft voorzichtigheid geboden, klinkt het op het kabinet van Ben Weyts. ‘Zeker gezien de situatie in de buurlanden en de nieuwe buitenlandse varianten. Ik wil dat de scholen maximaal openblijven, ook al is dat in onze buurlanden niet het geval’, zegt Weyts. ‘In samenwerking met de CLB’s en Rode Kruis Vlaanderen is het onderwijs zelf gestart met de organisatie van sneltesten. Zo kunnen de hoogrisicocontacten van een besmet persoon veel sneller getest worden. Deze sneltesten zullen verder uitgerold worden over heel Vlaanderen.’

Daarnaast werkt de Groep van Experts voor de Managementstrategie van covid-19 (GEMS) aan een plan B, indien de coronasituatie zou verslechteren. Het plan zal uitmaken welke maatregelen nodig zijn als de cijfers weer zouden stijgen. Het plan B van de GEMS is er voor de ‘brede samenleving’ en beperkt zich dus niet enkel tot het onderwijs.