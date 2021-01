Scorende Mirallas ziet koppositie in Turkije in slotminuten door de vingers glippen

Kevin Mirallas heeft zaterdag met Gaziantep op de zestiende speeldag van de Turkse Süper Lig in de toegevoegde tijd de leidersplaats laten liggen. Gaziantep stond op bezoek bij Erzurum lange tijd 0-1 voor, maar acht minuten in blessuretijd kwam de thuisploeg nog terug dankzij een penaltydoelpunt van Bassan. Het werd zo 1-1. Mirallas scoorde na 69 minuten het doelpunt voor de bezoekers. Bij winst stonden Mirallas en co voorlopig op kop in Turkije.