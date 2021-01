VS trekken vliegdekschip terug om conflict met Iran te ‘de-escaleren’

De Verenigde Staten hebben onverwacht het vliegdekschip USS Nimitz teruggetrokken uit het Midden-Oosten. Waarnemend minister van Defensie Christopher Miller wil volgens bronnen van The New York Times ‘de-escaleren’ en een nieuwe crisis met Iran voorkomen. Eerder dreigde Iran elke militaire actie van de VS te vergelden.

Iran herdenkt dit weekend de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani. De leider van een elitebrigade van de Iraanse Revolutionaire Garde, kwam op 3 januari 2020 om het leven in Bagdad. Iran sloeg later terug door raketten af te vuren op Amerikaanse doelen in Irak.

De spanning liep de afgelopen weken weer op. Zowel Iraanse functionarissen als de Amerikaanse president Donald Trump hebben dreigende taal geuit. Het is onduidelijk of Trump was geïnformeerd over het besluit om de Nimitz terug te trekken.

Miller legt met zijn besluit een verzoek van de legerleiding naast zich neer. Generaal Kenneth F. McKenzie Jr., die gaat over de Amerikaanse troepen in de regio, wilde de inzet van de Nimitz juist verlengen. Ook andere hoge militairen zouden verrast zijn geweest over het besluit van de minister, die het vliegdekschip laat terugkeren naar zijn thuishaven.

Het vertrek van de Nimitz komt op een gevoelig moment. De Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Iran en zijn bondgenoten mogelijk een aanval voorbereiden om de dood van Soleimani te wreken. De Iraanse luchtverdediging en andere eenheden zouden in verhoogde staat van paraatheid zijn gebracht. Ook zouden meer raketten en drones naar buurland Irak zijn verplaatst.

‘Wraak nemen’

Iran waarschuwde wraak te zullen nemen op ‘elke actie van de vijand’, zo heeft de leider van de Revolutionaire Wacht, het ideologische leger van Iran, zaterdag gewaarschuwd. Hij deed die uitspraak tijdens een inspectie van troepen gestationeerd op een belangrijk eiland in de Golf.

‘We zijn hier vandaag om onze zeemacht te steunen tegen de vijanden die ons bedreigen’, zei generaal-majoor Hossein Salami op het eiland Abu Moussa, volgens Sepahnews, een officiële Iraanse website. ‘We zullen met dezelfde kracht reageren (...) op elke actie van de vijand tegen ons’, zei hij.

‘Oorlog beginnen’

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif beschuldigde donderdag de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump ervan een ‘voorwendsel’ te verzinnen om ‘een oorlog’ te beginnen voordat hij op 20 januari het Witte Huis verlaat, na een termijn waarin hij een campagne van ‘maximale druk’ tegen Teheran voerde.