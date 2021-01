KMI waarschuwt voor gladde wegen

Het blijft zaterdag en zondag opletten geblazen voor gladde wegen, en ook voor mist, zo waarschuwt het KMI. In het hele land geldt dan ook code geel.

Hier en daar kan er nog winterse neerslag vallen, maar het is zaterdagnacht en zondagochtend vooral opletten voor rijmplekken. Er kunnen ook enkele ijsplekken voorkomen.

Nog zaterdagavond, -nacht en zondagochtend kan er lokaal (aanvriezende) mist ontstaan. In de Hoge Venen blijft het zicht mogelijk de hele zondagvoormiddag beperkt.

Zaterdagnamiddag is het wisselend tot zwaarbewolkt en blijft het overwegend droog. Over het westen vallen wel enkele buien. De maxima gaan van -1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee. Zaterdagnacht blijft het vrijwel overal droog met lage wolken en kans op aanvriezende mistbanken. De minima gaan van +1 tot -6 graden.

Zondag wordt het vaak bewolkt met in Hoog-België stilaan wat sneeuw. Elders blijft het droog tot de avond bij maxima rond +3 graden in het centrum.

Begin volgende week krijgen we soms lichte (winterse) neerslag met in de meeste streken maxima rond +1 à +2 graden.