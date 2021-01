ACOD pleit opnieuw voor mondmaskers in het lager onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts overlegt vanmiddag met de vakbonden over de coronamaatregelen in de scholen. Vakbond ACOD zal alvast opnieuw vragen om mondmaskerplicht in te voeren bij kinderen van het vijfde en het zesde laarjaar.

Dat zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs in De Ochtend op Radio 1. ‘De Britse variant is besmettelijker voor iedereen, zeker ook voor leerlingen van het lager onderwijs. Dus vragen we om de mondmaskerplicht in het lager onderwijs te herbekijken’.

Ze wijst erop dat dit niet alleen voor de kinderen belangrijk is, maar ook voor de leerkrachten die met hen in contact komen. Als zij besmet worden is het moeilijk om het onderwijs te garanderen.

Libert is zich er van bewust dat het niet evident is om kinderen correct een mondmasker te laten dragen. ‘Maar als je dat met de juiste motivatie aanbrengt, dan denk ik dat het kan.’ Je kunt de kinderen bijvoorbeeld zeggen dat ze ‘superman en supervrouw moeten worden in het bestrijden van het virus’.

Eind oktober werd in een studie nog geadviseerd om het mondmasker niét te verplichten bij jonge kinderen. ‘Maar in het licht van de Britse variant zou dat het best opnieuw bestudeerd worden’, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) in Het Laatste Nieuws. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil in dezelfde krant niet op de zaken vooruitlopen. ‘De virologen zijn nog aan het onderzoeken of extra maatregelen zich opdringen. We zullen bekijken wat er nodig is.’

Krokusvakantie

Over het een beslissing over een mogelijke verlenging van de krokusvakantie, wil Libert zich nog niet uitspreken. ‘Dat zal het virus bepalen. Maar ik denk dat het nog te vroeg is daar al een uitspraak over te doen. Ik denk niet dat dat vandaag op tafel zal liggen’.