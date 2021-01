Na Van den Bergh ook topfavoriet WK darts onderuit tegen Chisnall

Het WK darts is zijn topfavoriet in de kwartfinales kwijtgespeeld. Michael van Gerwen, de drievoudig wereldkampioen en nummer één van de wereld, werd in de kwartfinales genadeloos uit het toernooi geknikkerd door een fenomenale Dave Chisnall. Van enige spanning was amper sprake: Chizzy, die in de vorige ronde ook Dimitri van den Bergh versloeg, won afgetekend met 5-0 van een bleke Van Gerwen.

Dave Chisnall (achtste op de wereldranglijst, PDC-8) tankte woensdagavond vertrouwen door onze hoog aangeschreven landgenoot Dimitri van den Bergh naar huis te spelen, waarbij hij vooral gebruikmaakte van zeer sterke checkouts. Ook Michael van Gerwen (PDC-1) wist al snel dat Chisnall een zeer harde noot zou worden om te kraken: de 40-jarige Engelsman won de eerste set nadat hij onder meer een checkout van 141 wierp.

Sets twee en drie kenden een vrijwel identiek verloop. Chisnall won telkens de eerste twee legs, waarna Van Gerwen terugkwam tot 2-2. Chisnall won in beide gevallen echter de beslissende leg - hoewel Van Gerwen tussendoor een 150 checkout lukte - en kwam zo in sets 3-0 voor. Chizzy liet intussen een straf gemiddelde en een hoog percentage checkouts noteren.

In de vierde set ging Chisnall op zijn elan door: de Engelsman brak Van Gerwen meteen en haalde de set daarna met 3-1 binnen. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen wist hoe laat het was: hij moest nu vijf sets op rij winnen tegen een tegenstander die fenomenaal stond te gooien. Chisnall slaagde er ei zo na zelfs in om een 9-darter te werpen, maar miste de allerlaatste pijl… waarna Van Gerwen hem even voordeed welke checkout hij had moeten gooien: een schitterend moment.

Ook in de vijfde set kwam Van Gerwen er niet uit. Chisnall won de eerste en derde leg - hij begon zelfs met een checkout van 130 - en mocht gooien voor de match. In de vierde leg volstond 1 matchdart om dé verrassing van het toernooi te voltrekken: Van Gerwen werd met een whitewash naar huis gestuurd.

Chisnall sloot bovendien af met een sterk gemiddelde van 107,34. Dat is een pak hoger dan de andere halvefinalisten die zich plaatsten: Gary Anderson en Stephen Bunting gooiden eerder op de dag respectievelijk 101,07 en 101,01, terwijl Gerwyn Price niet boven de 100 kwam. Chizzy sloot ook af met een zeer sterk checkout-percentage van 48 procent.

Michael van Gerwen keert met een stevige kater terug naar huis. Ter illustratie: op de voorbije 8 WK’s bereikte Mighty Mike slechts één keer de halve finale niet. De Nederlander dreigt bovendien zijn plek als nummer één van de wereld kwijt te spelen aan Gerwyn Price: van een uppercut gesproken. Chisnall bereikt op zijn beurt voor het eerst de halve finale van het WK en lijkt op dit moment dé te kloppen man.

In de halve finale op zaterdag zal Dave Chisnall het opnemen tegen de Schot Gary Anderson (PDC-13), die het WK in 2015 en 2016 won. In de andere halve finale spelen de Welshman Gerwyn Price (PDC-3) en de Engelsman Stephen Bunting (PDC-26) tegen elkaar, zondag is de finale.

Van Gerwen steekt na zure exit hand in eigen boezem: ‘Het lukte voor geen meter’

Michael van Gerwen zocht niet naar excuses na zijn kansloze nederlaag. ‘Het lukte echt voor geen meter’, reageerde de 31-jarige Nederlander. ‘Hier baal ik enorm van.’

‘Dit kan ik alleen mezelf kwalijk nemen’, zei de drievoudige wereldkampioen. ‘Ik had hem veel meer onder druk moeten zetten. Maar de pijlen vielen niet lekker. Ik weet niet waarom. Het is niet mijn beste seizoen maar de laatste maanden ging het best wel lekker. Maar ik krijg nu met iemand te maken die ook goed in vorm is.’

‘Als je dan zo weinig scoort, dan krijg je alle kanten van het bord te zien’, vervolgde Van Gerwen. ‘Dat is met mij gebeurd. Het maakt me niet zo veel uit of ik met 5-0 of 5-4 verlies. Ik kom hier om het WK te winnen. En dat is totaal niet gelukt. Dit moet ik evalueren.’