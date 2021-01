2021 is alvast goed begonnen voor Dylan Groenewegen: sprinter is vader geworden

Het is niet het jaar geweest van Dylan Groenewegen, die voor negen maanden geschorst werd nadat hij de horrorcrash met Fabio Jakobsen veroorzaakte in de Ronde van Polen. Maar 2021 is alvast goed begonnen voor de Nederlandse wielrenner. Hij werd vannacht vader van een zoontje: Mayson Groenewegen.

“2576 gram, onze mooie zoon. Wat zijn we gek op jou en wat ben je perfect. Ondanks een vroeg geboorte van 6 weken doet Mayson het super goed, een gezond sterk kereltje”, schrijft Groenewegen.

Het zoontje van Groenewegen en zijn partner Nine Storms wilde op 29 weken “de wereld al komen bekijken”, wat uiteraard veel te vroeg zou zijn voor een bevalling. Drie weken later, was het opnieuw van dat maar een vroeggeboorte kon gelukkig vermeden worden. Nu is Mayson dus toch geboren, maar het kindje stelt het goed. De ploegmaat van Wout van Aert vroeg op 16 december zijn partner Nine nog ten huwelijk.