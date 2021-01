Lisa Montgomery mag nog voor eedaflegging Biden worden terechtgesteld

In de Verenigde Staten kan de executie van de enige vrouw die in een federale dodencel zit er nog deze maand komen. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter in beroep. De executie is gepland voor 12 januari, dat is voor de eedaflegging van toekomstig president Joe Biden, een tegenstander van de doodstraf.

Dat melden Amerikaanse media zaterdag. Biden wil als president de doodstraf afschaffen. Huidig president Donald Trump zet daarom nog een flinke eindspurt in. Hij breekt met de 130 jaar oude traditie dat tijdens de transitie­periode geen executies worden uitgevoerd.

Montgomery is ter dood veroordeeld voor de moord op de acht maanden zwangere Bobbie Jo Stinnett (23) in 2004. Ze wurgde Stinnett, sneed met een mes de baby uit haar buik en nam het kind, dat de aanval overleefde, mee. In het dossier wordt echter erkend dat ze psychisch zwaar gestoord is door jarenlang misbruik, waardoor de strafmaat ondanks de gruwelijke feiten is omstreden.

Montgomery zit sinds 2008 in ‘death row’. Haar executie was aanvankelijk voorzien voor 8 december, maar haar advocaten vroegen en kregen uitstel van een lagere rechter. Het gevangeniswezen heeft daarop de executie verplaatst naar 12 januari. Een hogere rechtbank in Washington heeft nu geoordeeld dat die beslissing wettelijk is genomen.

De advocaat van Montgomery heeft al laten weten verdere juridische stappen te nemen om de executie te voorkomen.