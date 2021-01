Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft aan stevig tempo zakken

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is gezakt tot 1.657 per dag. Daarmee is opnieuw sprake van een daling van 30 procent ten opzichte van een week eerder.

Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gemiddelde heeft betrekking op de week voorafgaand aan 29 december, de laatste dag waarvan volledige cijfers ter beschikking zijn. Het tempo waaraan het aantal nieuwe besmettingen zakt, versnelt nog steeds. Het effect van het begin van de kerstvakantie is wellicht wel al merkbaar in de statistieken, maar op de impact van de feestdagen zelf is het nog enkele dagen wachten, waarschuwde Sciensano eerder nog.

In dezelfde week voorafgaand aan 29 december zijn wel minder tests afgenomen: zo’n 30 procent minder dan de week daarvoor. Maar het terugdringen van het aantal positieve tests is niet volledig daar aan toe te schrijven: het percentage tests waarbij de testpersoon besmet blijkt te zijn, zakt verder tot 7,1 procent.

Er zijn elke dag gemiddeld 71 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een daling met 19,8 procent. Het aantal sterfgevallen sinds het uitbreken van de pandemie staat nu op 19.581. Zelfs al blijft het gemiddeld aantal sterfgevallen afnemen, dan nog ziet het er naar uit dat ons land binnen een paar weken het aantal slachtoffers ziet oplopen boven de 20.000.

Tussen 26 december en 1 januari zijn elke dag gemiddeld 145 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 16 procent tegenover de periode ervoor. Er liggen nu 2.082 mensen in het ziekenhuis met covid-19, van wie 485 op de afdeling intensieve zorgen.