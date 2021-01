Portugal kondigt nationale dag van rouw af om ‘de stem van Lissabon’ te herdenken

Portugal verliest met Carlos do Carmo een van zijn meest geliefde muzikanten. Maandag wordt hij herdacht met een nationale dag van rouw. De zanger met bijnamen als ‘de stem van Lissabon’ of ‘de Frank Sinatra van de fado’ overleed vrijdag op 81-jarige leeftijd.

In Portugal zal de eerste maandag van 2021 doordrongen zijn van ‘saudade’, dat typisch Portugese gevoel van verlies en gemis. De regering kondigde immers een nationale dag van rouw aan na het overlijden van Carlos do Carmo, een van de meest gerenommeerde fadozangers van het land. De fado, het Portugese levenslied, is een uiting van die saudade, maar kan ook een feeststemming verbeelden. Do Carmo is een icoon van het genre.

‘Het is met extreme ontzetting en diepe pijn dat de regering hoorde van de dood van Carlos do Carmo’, luidt het namens een persbericht van premier Antonio Costa. De premier looft de manier waarop hij het genre nieuw leven inblies en klaarstoomde voor de toekomst. Met zijn album Um Homem Na Cidade (‘een man in de stad’) verwerkt hij eigen referenties, zoals de bossa nova en de croonermuziek van Frank Sinatra en zelfs Jaques Brel, in het traditionele muziekgenre.

‘Hij was de stem van de stad en die zal hem niet vergeten’, reageerde de burgemeester van Lissabon, Fernando Medina, na de aankondiging van het overlijden van de zanger, geboren op 21 december 1939 in de Portugese hoofdstad.

Carlos do Carmo werd in 2014 beloond met een Latin Grammy Award voor zijn hele carrière. Hij had opgetreden op de grootste Europese podia, zoals de Olympia in Parijs, de Royal Albert Hall in Londen en de opera in Frankfurt. In 1976 deed hij ook mee aan het Eurovisie Songfestival.